Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Son dakika haber! Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Özlem Demir yönetimindeki 64 FL 226 plakalı otomobil, Çıtak Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Demir, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Özlem Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Umahan Öz - Güncel

Özlem Demir Denizli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title