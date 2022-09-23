Son dakika haber! Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi. Denizli'nin Çivril ilçesinde refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi. Özlem Demir yönetimindeki 64 FL 226 plakalı otomobil, Çıtak Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Demir, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Özlem Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Umahan Öz Özlem Demir Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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