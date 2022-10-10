Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla öldü Güncel Haberler Adana'nın Seyhan ilçesinde tren yolunun karşısına geçmeye çalışan Ümit Şengül yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği yerin 50 metre ilerisinde, hemzemin geçit olduğu görüldü. Bu sabah saat 08.00 sıralarında, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren yolunda rayın karşısına geçmek için demir yoluna inen Ümit Şengül'e (54) Mersin- Adana seferini yapan yolcu treni çarptı. 50 METRE İLERİDE HEMZEMİN GEÇİT VARMIŞ İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şengül'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerin 50 metre ilerisinde, hemzemin geçit olduğu görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Seyhan Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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