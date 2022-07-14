Son dakika haber... Datça ilçesindeki orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor (2)
AA - Hakan Dündar - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Yangın Yönetim Merkezinden yangının takip edilmesi ANKARA - Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor.
Yangın Yönetim Merkezinden yangının takip edilmesi ANKARA - Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor.
AA / Hakan Dündar - Güncel