Son dakika haber... Datça ilçesindeki orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor (2) Edinilen son dakika gelişmesine göre Yangın Yönetim Merkezinden yangının takip edilmesi ANKARA - Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor. Yangın Yönetim Merkezinden yangının takip edilmesi ANKARA - Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor. AA / Hakan Dündar - Güncel Orman Genel Müdürlüğü Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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