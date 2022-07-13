Son dakika haber... Datça'da orman yangını (2) Son dakika gündem haberi... 1 EV YANDIMuğla'nın Datça ilçesinde 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı bildirildi. 1 EV YANDI Muğla'nın Datça ilçesinde 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı bildirildi. Orman yangınına takviye olarak 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 55 arazöz, 93 iş makinesi ve 400 orman işçisi gönderildi. Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkinde bir ev yadı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi. ARAZÖZ DEVRİLDİ Öte yandan takviye olarak bölgeye gönderilen arazözlerden biri virajda devrildi. Arazözün sürücüsü ve içindeki bir orman işçisi kazayı yara almadan atlattı. Mehmet ÇİL - Cavit AKGÜN / DATÇA (Muğla), - Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Güncel Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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