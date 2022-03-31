Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefini 15 milyar dolar olarak güncellemek istiyoruz"
AA - Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İmza töreni İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Romanya 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-Romanya İş Forumu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
İmza töreni İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Romanya 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-Romanya İş Forumu'nda konuştu.