Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefini 15 milyar dolar olarak güncellemek istiyoruz" - Haberler

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefini 15 milyar dolar olarak güncellemek istiyoruz"

AA - Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İmza töreni İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Romanya 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-Romanya İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

İmza töreni İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Romanya 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-Romanya İş Forumu'nda konuştu.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefini 15 milyar dolar olarak güncellemek istiyoruz

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefini 15 milyar dolar olarak güncellemek istiyoruz

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefini 15 milyar dolar olarak güncellemek istiyoruz

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Güncel

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