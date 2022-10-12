Sevgilisini zehirleyerek öldürdü! Sebebi kıskançlıkmış Güncel Haberler Afganistan uyruklu sevgilisi Nadia Noori'yi zehirleyerek öldüren Afganistan uyruklu Sabour Sakhızadeh tutuklandı. Kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söyleyen Sakhızadeh'e karşı Noori'nin daha önceden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Denizli'nin Pamukkale İlçesinde Afganistan uyruklu sevgilisi Nadia Noori'yi zehirleyerek öldüren Afganistan uyruklu Sabour Sakhızadeh tutuklandı. Sakhızadeh, ifadesinde sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf etti. FARE ZEHRİ İLE ÖLDÜRÜP 2 KİLOMETRE TAŞIMIŞ Sakhızadeh ifadesinde önceki gün akşam sevgilisi Noori'nin yemeğine fare zehri koyduğunu, Noori yemeği yedikten sonra ölmesini beklediğini anlattı. Sakhızadeh, Noori öldükten sonra kolay taşımak için ellerini ve ayaklarını bağlayıp, battaniyeye sardıktan sonra hurda taşınan iki tekerlekli el arabasıyla yaklaşık 2 kilometre taşıyıp, Noori'nin cesedini yol kenarına attığını söyledi. UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ Noori'nin sevgilisi Sakhızadeh'ye karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı, 8 Eylül'de süresi dolan karar sonrasında ikilinin beraber yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Afganistan Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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