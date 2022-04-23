Son dakika haber... Çekmeköy'de 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri hafif yaralandı - Haberler

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Son dakika haber... Çekmeköy'de 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri hafif yaralandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Son dakika haber... Çekmeköy'de 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri hafif yaralandı

Son dakika haberler: Çekmeköy'de 2 tırın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü hafif yaralandı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Çekmeköy'de 2 tırın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü hafif yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Reşadiye Kavşağı'nda, Ankara istikametine seyir halindeki Yakup Süt idaresindeki 06 DT 0667 plakalı çekici tır, aynı istikamette ilerleyen ve içecek tozu yüklü Yaşar Öz idaresindeki 01 AJZ 510 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çekici tır sürücüsü Yakup Süt'ün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada, tırdaki içecek tozları yola saçıldı.

Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, iki şeridi güvenlik amacıyla trafiğe kapattı.

Ekiplerin tırları kaldırma çalışmaları sürüyor.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Yakup Süt, Yaşar Öz, Marmara, Ankara, Güncel, Haberler

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