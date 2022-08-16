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Son dakika haber! Bodrum'da evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu bayıltılarak yakalandı

Son dakika haber! Bodrum'da evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu bayıltılarak yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haber... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu belediye ekiplerince iğneyle bayıltılarak yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu belediye ekiplerince iğneyle bayıltılarak yakalandı.

Konacık Mahallesi Babürşah Caddesi'nde, bir evin bahçesinde yaralı yaban domuzu girdiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri adrese gitti.

Arka ayağından yaralı domuz, belediye ekibince yakalandı. Sakinleşmemesi üzerine üç uyuşturucu iğneyle bayıltılan yaban domuzu bölgeden alınarak, Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Ev sahibi Emel Nemutlu, köpeklerin sesiyle dışarıya çıktıklarında bahçede domuzu gördüklerini söyledi.

Arka bahçe kapılarının dağa açıldığını ifade eden Nemutlu, "Domuzlar buraya hep gelir, biz onlara su koyarız, besleriz, yemek artıkları koyarız. Daha önce evin yakınlarına domuz gelirdi ama bahçeye hiç girmezdi. Sanırım bu kez can havliyle geldi. Ayağı sanırım dağda kayalıkta kırılmış." diye konuştu.

AA / Ali Ballı - Güncel

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