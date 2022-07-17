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Son dakika haber... Balıkesir'de orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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Son dakika haber... Balıkesir'de orman yangını (2)

Son dakika haberleri... ALEVLER GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLUYORBalıkesir'in Kepsut ilçesinin kırsal Karagöz Mahallesi civarındaki ormanda çıkan yangınına saat 16.15 itibariyle 5 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale ediliyor.

ALEVLER GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Balıkesir'in Kepsut ilçesinin kırsal Karagöz Mahallesi civarındaki ormanda çıkan yangınına saat 16.15 itibariyle 5 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale ediliyor. Geniş bir alanda etkili olan alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, karadan müdahalede güçlük yaşanıyor.Öte yandan, söndürme çalışmaları için çevre illerden de takviye olarak hava ve kara unsurları talep edildiği öğrenildi. Alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ KEPSUT (Balıkesir),


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

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