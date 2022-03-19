Son dakika haber! Aydın'da yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu
AA - Bahri Aşık - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Didim ilçesinde yangın çıkan evde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yangın çıkan evde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İlçede esnaflık yapan Muhammet Demirtaş'a (32) ulaşamayan yakınları, Hisar Mahallesi'ndeki yalnız yaşadığı evine gitti.
Yangın çıktığı ve kendiliğinden söndüğü belirlenen evde Demirtaş'ın baygın vaziyette olduğunu gören yakınları, sağlık ekiplerini aradı.
Yapılan incelemede Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Elektrik sobasının battaniyeyi tutuşturması sonucu çıktığı düşünülen yangında bazı eşyanın hasar gördüğü tespit edildi.
AA / Bahri Aşık - Güncel