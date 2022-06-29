Son dakika haber | Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Durmaz (24) idaresindeki 09 UL 046 plakalı otomobil, Kuyulu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sağlık ekipleri, Durmaz'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Mustafa Durmaz Efeler Aydın Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title