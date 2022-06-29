Son dakika haber | Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü Son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Mustafa Durmaz (24) idaresindeki 09 UL 046 plakalı otomobil, Kuyulu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Sağlık ekipleri, Durmaz'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Gökhan Düzyol - Güncel Mustafa Durmaz Efeler Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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