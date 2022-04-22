Son dakika haber... Avusturalya'da 5 yılda evde bakım hizmeti bekleyen 50 binden fazla yaşlı öldü

Avustralya'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisi, Temmuz 2017'den bu yana evde bakım hizmeti bekleyen 50 binden fazla yaşlı Avustralyalının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Guardian Avustralya'da yer alan habere göre, İşçi Partisi'nin önde gelen isimlerinden Mark Butler, evde bakım hizmeti beklerken 50 binden fazla yaşlının vefat etmesini "trajedi" ve "ulusal bir utanç" olarak nitelendirdi.

Evde bakım hizmeti bekleyenlere erişimde yaşanan gecikmelerin sağlık sistemindeki krizi gösterdiğini ileri süren Butler, "Çoğu Avustralyalı kendi evlerinde yaşlanmak istiyor ancak bunu yapmalarına yardımcı olması gereken sistem krizde." dedi.

Butler, "Hala evde bakım hizmeti almayı bekleyen on binlerce yaşlı Avustralyalı var. Temmuz 2017'den bu yana 50 binden fazla kişi beklerken öldü." ifadelerini kullandı.

Hükümet, eleştirilerin haksız olduğunu savunuyor

Koalisyon hükümetinin evde bakım hizmetlerindeki gecikmelerin ortadan kaldırılması için kurduğu Ulusal Öncelik Sistemi (NPS) verilerine göre, bekleme listesinde geçen süren son yıllardaki önemli gelişmelere rağmen hala çok yüksek.

Bakım hizmeti beklerken hayatını kaybeden yaşlılarla, listede olmayan aynı yaşlardaki Avustralyalılar arasındaki ölüm oranlarının aynı olduğunu savunan hükümet kanadı muhalefetin eleştirilerinin haksız olduğunu savunuyor.

Yaşlı Bakım Evleri ve Yaşlı Avustralyalılar Bakanı Richard Colbeck'in ismi açıklanmayan bir sözcüsü, ölümlerin "evde bakım hizmeti beklemek zorunda kalmanın bir sonucu olarak" meydana geldiğini öne sürmenin yanıltıcı olacağını söyledi.

İşçi Partisi döneminde NPS sisteminin bile bulunmadığını belirten sözcü, "Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Brendan Murphy'nin Senato görüşmeleri sırasında belirttiği gibi, evde bakım hizmeti için bekleme listesindeyken ölen 75 yaş üstü insanların sayısı, o yaşlı grupta ölenlerin oranıyla tam olarak aynı." şeklinde konuştu.