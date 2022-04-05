Son dakika haber... Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti (2)

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti (2)

Son dakika haberleri: ALIŞVERİŞTEN YENİ DÖNMÜŞLER Aksaray'da inşaat işçisi Murat Kaplan'ın evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan ve ağabeyi Selahattin Kaplan'ı (34) tüfekle ateş ederek öldürüp, intihar etmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı.

AKSARAY (DHA) - ALIŞVERİŞTEN YENİ DÖNMÜŞLER

Aksaray'da inşaat işçisi Murat Kaplan'ın evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan ve ağabeyi Selahattin Kaplan'ı (34) tüfekle ateş ederek öldürüp, intihar etmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Selahattin Kaplan'ın, annesi Hatice Kaplan ile gündüz Aksaray kent merkezine alışveriş yapmaya gittikleri ve akşam eve geri döndüklerinde ise belirlenemeyen nedenle tartışma çıktığı öğrenildi. Murat Kaplan'ın da annesi ve ağabeyinin başlarına tüfekle ateş ederek öldürdüğü saptandı. Selahattin Kaplan eşi ve çocuklarının ise olay sırasında kendi evlerinde olduğu öğrenildi.


Son dakika haber... Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti (2)

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Hatice Kaplan, Murat Kaplan, Aksaray, İntihar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title