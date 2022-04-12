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Son dakika haber: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Son dakika haber: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber: Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yürüyen Uğurcan S'ye arkasından yaklaşan bir kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

Ayaklarından yaralanan Uğurcan S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 8 boş kovan bulundu.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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