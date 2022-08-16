Son dakika haber! Adana'da motosikletlilerin karıştığı kazalar KGYS kameralarında
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Son dakika gelişmesine göre Adana'da, temmuzda motosikletlilerin karıştığı 3 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Adana'da, temmuzda motosikletlilerin karıştığı 3 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Kentte geçen ay yaşanan kazaların görüntülerinde, bir otomobilin Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Fuzuli Caddesi'nin kesiştiği kavşakta motosikletliye çarpması yer alıyor.
KGYS kamerasına, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya bir motosikletlinin çarpması da yansıyor.
Bir kavşakta da motosikletlinin otomobile çarpması ve ardından sürücünün yerde sürüklenmesi kamera kayıtlarında yer alıyor.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel