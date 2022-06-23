Son dakika haber: 2 aylık hamile Rabia'yı öldürüp, kaçan eşi yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Nurettin Arkan - Güncel
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Son dakika habere göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİIsparta'da, 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı tabancayla vurarak, öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan Ayhan Yılmaz, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Isparta'da, 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı tabancayla vurarak, öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan Ayhan Yılmaz, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nurettin ARKAN/ ISPARTA,
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Güncel