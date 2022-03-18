Son dakika haber | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Haberler

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Son dakika haber | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

AA - Mehmet Olcay Tekin - Güncel
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Son dakika haber | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Son dakika haberleri: Muş'un Korkut ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

KORKUT, MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk büstüne çelenk sunulan program, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Konferans Salonunda devam etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu.

Programın ardından Kaymakam Oğuzhan Ocak ve beraberindekiler, şehit ailelerini ziyaret etti.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Güncel

Çanakkale, 18 mart, Korkut, Muş, Güncel, Haberler

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