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Son dakika gündem: Zaho'daki mülteci kampında yangın

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Son dakika haberleri: Bacid Kandala Mülteci Kampı'ndan detay görüntüler Kampta oluşan maddi hasardan detaylar DUHOK - Duhok kentinin Zaho ilçesinde bulunan Bacid Kandala Mülteci Kampı'nda yangın çıktı, 22 çadır kullanılmaz hale geldi.

Bacid Kandala Mülteci Kampı'ndan detay görüntüler

Kampta oluşan maddi hasardan detaylar DUHOK - Duhok kentinin Zaho ilçesinde bulunan Bacid Kandala Mülteci Kampı'nda yangın çıktı, 22 çadır kullanılmaz hale geldi. maddi hasar dışında olayın herhangi bir can kaybına neden olmadığı açıklandı.

Kaynak: AA / Mohammed Bamarni - Güncel

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