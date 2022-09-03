Son dakika gündem: Zaho'daki mülteci kampında yangın Güncel Haberler Son dakika haberleri: Bacid Kandala Mülteci Kampı'ndan detay görüntüler Kampta oluşan maddi hasardan detaylar DUHOK - Duhok kentinin Zaho ilçesinde bulunan Bacid Kandala Mülteci Kampı'nda yangın çıktı, 22 çadır kullanılmaz hale geldi. Bacid Kandala Mülteci Kampı'ndan detay görüntüler Kampta oluşan maddi hasardan detaylar DUHOK - Duhok kentinin Zaho ilçesinde bulunan Bacid Kandala Mülteci Kampı'nda yangın çıktı, 22 çadır kullanılmaz hale geldi. maddi hasar dışında olayın herhangi bir can kaybına neden olmadığı açıklandı. Güncel Kaynak: AA / Mohammed Bamarni Zaho Güncel Haberler Son Dakika

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