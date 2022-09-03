Son dakika gündem: Zaho'daki mülteci kampında yangın
Güncel Haberler
Son dakika haberleri: Bacid Kandala Mülteci Kampı'ndan detay görüntüler Kampta oluşan maddi hasardan detaylar DUHOK - Duhok kentinin Zaho ilçesinde bulunan Bacid Kandala Mülteci Kampı'nda yangın çıktı, 22 çadır kullanılmaz hale geldi.
Bacid Kandala Mülteci Kampı'ndan detay görüntüler
Kampta oluşan maddi hasardan detaylar DUHOK - Duhok kentinin Zaho ilçesinde bulunan Bacid Kandala Mülteci Kampı'nda yangın çıktı, 22 çadır kullanılmaz hale geldi. maddi hasar dışında olayın herhangi bir can kaybına neden olmadığı açıklandı.
Kaynak: AA / Mohammed Bamarni - Güncel