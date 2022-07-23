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Son dakika gündem: Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören'in (82) tedavi gördüğü Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören'in (82) tedavi gördüğü Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, 'Yedi Güzel Adam'ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki hesabından Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, "Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, 'Gül Yetiştiren Adam' Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rasim Özdenören Fahrettin Koca Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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