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Son dakika gündem: "Vostok-2022" askeri tatbikatı törenle başladı

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Son dakika haberler... Askeri tören Rusya'nın öncülük ettiği "Vostok-2022" askeri tatbikatı, düzenlenen askeri törenle başladı.

Askeri tören Rusya'nın öncülük ettiği "Vostok-2022" askeri tatbikatı, düzenlenen askeri törenle başladı. Tatbikata Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) da katılıyor.

Çin'in Rusya öncülüğündeki tatbikata katılımının, Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki Tayvan ziyareti dolayısıyla Washington ile Pekin arasında gerilimin yüksek olduğu bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Rusya'nın hava indirme, askeri ulaştırma havacılık ve uzun menzilli havacılık birlikleri ile yabancı ülkelere ait birliklerin de yer alacağı tatbikatta, ülkenin doğu bölgesinde askeri güvenliğin sağlanması ile ilgili hedefler üzerinde çalışılacak.

Söz konusu tatbikat, Rusya Doğu Askeri Bölgesi'ne ait 10'dan fazla poligonda gerçekleşecek.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Nancy Pelosi Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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