Son dakika gündem: Van'da devrilen iş makinesinin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika haber: Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeyken devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti. Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeyken devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti. Kargalı Mahallesi'nde, Ferit Gözütok'un kullandığı forklift devrildi. Aracın altında kalan sürücü Gözütok, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözütok'un cenazesi, ambulansla Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Hakan Sarı Özalp Van Güncel Haberler Son Dakika

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