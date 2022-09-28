Son dakika gündem: Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker: "Etlik Şehir Hastanesi enlerin, ilklerin hastanesidir" Güncel Haberler Son dakika haberleri... Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker'in konuşması ANKARA - Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker'in konuşması ANKARA - Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı Etlik Şehir Hastanesi Kazım Türker Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker: 'Etlik Şehir Hastanesi enlerin, ilklerin hastanesidir' - Haberler

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