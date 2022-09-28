Son dakika gündem: Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker: "Etlik Şehir Hastanesi enlerin, ilklerin hastanesidir"
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Son dakika haberleri... Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker'in konuşması ANKARA - Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı.
Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni
Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker'in konuşması ANKARA - Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel