Son dakika gündem: Tescilli doğa harikası Zinav Gölü Tabiat Parkı turizme kazandırıldı

Tescilli doğa harikası Zinav Gölü Tabiat Parkı turizme kazandırıldı

TOKAT - Tokat'ta 2011 yılında tescil edilen Zinav Gölü Tabiat Parkı turizme kazandırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 401 hektar alanda yer alan Zinav Gölü Tabiat Parkı projesi çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık olarak 3 milyon TL ödenekle tabiat parkı sosyal donatı alanları ile yenilendi. İşletmesi Reşadiye Belediyesi'ne devredilen parkın açılışı törenle yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, yıllardır değerlendirilemeyen parkın hak ettiği değere kavuştuğunu söyledi. Reşadiye'nin doğa ve termal turizmi ile Tokat'ın önde gelen ilçelerinden olacağını ifade eden Başkan Yılmaz, "Göl kenarındaki binamızda sabah kahvaltıları ve kafeterya olarak çalışacak. Yukarıda yemekhane bölümümüz açılmış olacak. İnşallah kısa bir zaman içerisinde de konaklamayı buraya açacağız. Tekne turlarının yanı sıra inşallah kanyonda önümüzdeki sene faaliyete almayı planlıyoruz. Ayrıca bu bölgede at biniciliği, ATV turları, bisiklet turları gibi çeşitlilikler gerçekleştireceğiz" dedi.

Zinav Gölü Tabiat Parkı'nın işletmeciliğini 7 yıllığına belediyeye ait olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "İnşallah 7 yıllığına burada şu anda belediyemiz vatandaşımıza hizmet etmiş olacak. Bununla ilgili bölge halkına ve burayı ziyaret eden kardeşlerimize yerli ve yabancı turistlere hizmet konusunda en güzelini sunmak için elimizden geldiği kadarıyla gayret sarf ediyoruz" diye konuştu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise konuşmasında tesislerin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, tabiat parkının bölge turizmine hayırlı olmasını diledi. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.

Zinav Gölü doğa manzarası ile mest ediyor

Tokat'a 100 kilometre Reşadiye ilçesinde 16 kilometre uzaklıkta bulunan Zinav Gölü birçok balık çeşidine ev sahipliği yapıyor. Çevresindeki ormanlık alanda yaban hayvanlarını görmenin mümkün olduğu göl yaz-kış farklı bir güzelliğe bürünüyor.