Son dakika gündem: Selendi'de zeytin üreticilerine kasa dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin zeytin üreticilerine hibe olarak zeytin kasası dağıtması programı kapsamında Selendi'de tören düzenlendi.

Zeytin hasadının başlamasıyla dalından fabrikaya kadar geçen süreçte zeytinlerin muhafazasının sağlanması için Selendi ilçesinde yapılan dağıtıma ilçe protokolü, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, zeytinyağı kalitesinin artması hususunda yapılan farkındalığın ilçe üreticilerine örnek olduğunu ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, amaçlarının zeytin hasadında çuval kullanımının bırakılarak kasa kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu belirtti.

Usta, "Zeytinleri toplayıp çuvala doldurup üst üste istifleyip, traktörle yağhaneye götürüp bir gün beklettiğinde kalitede bozulma meydana geliyor. Çuvalla zeytini taşımak yağda en büyük kayıp nedenlerinden birisidir. Derdimiz çuvalla değil kasayla hasat yapılması noktasında farkındalık oluşturmak." dedi.

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş da belediyenin üreticilerin her alanda yanında olmaya çalıştığını ifade etti.