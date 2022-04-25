Son dakika gündem: Şehit polis, Yozgat'ta son yolculuğa uğurlandı

İSTANBUL'un Fatih ilçesinde takip ettiği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Takip ettiği şüpheli Burhan Bağış'ın attığı taşın başına isabet etmesiyle 2 metre yükseklikten düşerek şehit olan Zafer Mat için Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köy meydanındaki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.