Yaptığı şaka arkadaşının ölmesine neden oldu! O anlar kamerada

Tekirdağ'da markette şakalaştığı arkadaşı tarafından itilmesi sonucu çarptığı kapının camının kalbine saplandığı Resul Ilık, hayatını kaybetti. Ilık'ın kapıya çarptığı ve dışarıda ilk müdahalesinin yapıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ilık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Pazar günü saat 20.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda, bir kasap dükkanında çalışan Resul Ilık (27), arkadaşı ile birlikte markete et götürdü. Etleri markete teslim eden Ilık ve arkadaşı iddiaya göre şakalaşmaya başladı.

KIRILAN CAM PARÇASI KALBİNE SAPLANDI

Marketin güvenlik kamerası Ilık önde koşarken arkadaşı arkadan itmesi sonucu ikisi de marketin giriş kapısına çarpıp yere düştü.Çarpma esnasında kırılan cam parçası kalbine isabet eden Ilık, market önünde bir süre ayakta kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Üzerindeki giysiyi çıkaran Ilık, bir süre sonra sendeleyerek yere yığıldı. Çevredekilerin ilk müdahalede bulunduğu Resul Ilık, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından Resul Ilık'ın cenazesi memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine getirildi. Camii Kebir Caminde kılınan cenaze namazına, Ilık'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ilık, ilçe mezarlığında toprağa verildi.