Son dakika gündem: Rusya-Ukrayna Savaşı Bir son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinden tahliye edilen siviller, Pokrovsk şehrinde yer alan tren istasyonundan ülkenin daha güvenli bölgelerine gönderiliyor. Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinden tahliye edilen siviller, Pokrovsk şehrinde yer alan tren istasyonundan ülkenin daha güvenli bölgelerine gönderiliyor. Güncel AA / Wolfgang Schwan Ukrayna Donbas Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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