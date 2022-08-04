Son dakika gündem: Rusya-Ukrayna Savaşı
Bir son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinden tahliye edilen siviller, Pokrovsk şehrinde yer alan tren istasyonundan ülkenin daha güvenli bölgelerine gönderiliyor.
- Güncelleme:
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinden tahliye edilen siviller, Pokrovsk şehrinde yer alan tren istasyonundan ülkenin daha güvenli bölgelerine gönderiliyor.
AA / Wolfgang Schwan - Güncel