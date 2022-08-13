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Son dakika gündem: Midyat'ta atıl askeri gazino yıkılıp, yerine park yapılacak

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Son dakika gündem: Midyat'ta atıl askeri gazino yıkılıp, yerine park yapılacak

Son dakika haberi: Midyat Belediyesince, atıl durumdaki askeri gazino yıkılarak yerine park yapılacak.

Midyat Belediyesince, atıl durumdaki askeri gazino yıkılarak yerine park yapılacak.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, beraberinde Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik ve Masum Cengiz ile belediye ekipleri tarafından yıkımı kontrollü şekilde devam eden askeri gazino önünde yaptığı açıklamada, Yunus Emre Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yer alan, son yıllarda atıl vaziyette duran askeri gazinoyu yıkarak yerine park ve yeşil alan yapacaklarını söyledi.

70 yıllık binanın devrini aldıklarını ifade eden Şahin, bu alanı halka açık sosyal tesis ve yeşil alan olarak planladıklarını belirtti.

Şahin, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali, milletvekilleri ve ilçe teşkilatına Midyat halkı adına teşekkür ettiklerini söyledi.

AA / Selahattin Erol - Güncel

Abdurrahim Çelik Veysi Şahin Cumhuriyet Masum Güncel Haberler Son Dakika

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