Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (4) - Haberler

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Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (4)

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (4)

Son dakika haberine göre İTFAİYE ARAÇLARINA AKARSUDAN 100 TON SU TAKVİYESİ YAPTIMuğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında, Kürardı mevkisindeki evinin yanma tehlikesini atlatan Osman Yılmaz, itfaiye ekiplerine su desteği verdi.

İTFAİYE ARAÇLARINA AKARSUDAN 100 TON SU TAKVİYESİ YAPTI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında, Kürardı mevkisindeki evinin yanma tehlikesini atlatan Osman Yılmaz, itfaiye ekiplerine su desteği verdi. Gönüllü olarak söndürme çalışmalarına katılan Yılmaz, kendi aldığı su pompasıyla evinin yanından geçen akarsudan çektiği hortumla Denizli ve Muğla büyükşehir belediyelerine ait 20'şer ton kapasiteli itfaiye araçlarına doldurdu. İtfaiye araçlarına 100 tonu aşkın su takviyesi yaptığını belirten Yılmaz, "Su motorunun benzinini de biz karşıladık. Ekiplere burada oturup yemek yiyip, çay içebilecekleri alanlar sağladık. Bir an önce bu felaket son bulsun, istiyoruz" dedi.

Davut CAN/ MUĞLA,


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Osman Yılmaz Marmaris İtfaiye su Güncel Haberler Son Dakika

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