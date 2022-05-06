Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

AA - Ali Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bıçaklayarak karısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bıçaklayarak karısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan H.Ş. ile F.G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık H.Ş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Beni tahrik ettiler. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık F.G. de beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ş'yi "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, F.G'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

F.G'nin de beraatine hükmedildi.

Olay

Elbistan'da 7 Haziran 2020'de Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki apartman dairesinde Edanur Ş. ile eski kocası F.G. ve yeni eşi H.Ş. bir araya gelmiş, F.G. ve H.Ş. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Edanur Ş, eski ve yeni eşini ayırmak isterken aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title