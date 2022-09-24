Son dakika gündem: Giresun'da eşi tarafından öldürülen kadın ve akrabası defnedildi Güncel Haberler Son dakika haberler: Giresun'un Espiye ilçesinde eşi tarafından öldürülen kadın ve akrabası toprağa verildi. Giresun'un Espiye ilçesinde eşi tarafından öldürülen kadın ve akrabası toprağa verildi. Boşanma aşamasındaki eşi Nuri Çamur'un silahla vurularak öldürdüğü Dilek Çamur ve görümcesi Damla Çubukçu'nun cenazeleri, yakınlarınca Espiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kurugeriş köyüne getirildi. Çamur ve Çubukçu'nun cenazeleri, Kurugeriş Köyü Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine Çubukçu'nun babası Hasan Çubukçu ve ölenlerin yakınlarının yanı sıra Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere ile vatandaşlar katıldı. Olayda hayatını kaybeden Ayşe Kılıç'ın cenazesinin ise toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Nuri Çamur, boşanma konusunda görüşmek için eşi Dilek Çamur'un Orman Sokak'ta kaldığı eve gitmiş, aralarında çıkan tartışma üzerine eşine ve evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ile Ayşe Kılıç'a tabancayla ateş ederek aynı tabancayla intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralanan Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Fikret Bıyık Espiye Devlet Hastanesi Ayşe kılıç Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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