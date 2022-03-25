Son dakika gündem: Burdur'da ağılda çıkan yangında 46 keçi telef oldu
AA - Bilal Altıok - Güncel
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Son dakika haberleri: Burdur'un Çeltikçi ilçesinde ağılda çıkan yangında 46 keçi telef oldu.
ÇELTİKÇİ, BURDUR (AA) - Burdur'un Çeltikçi ilçesinde ağılda çıkan yangında 46 keçi telef oldu.
Kuzköy köyünde Mehmet Avcı'ya ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri yaptıkları incelemede, ağıldaki 46 keçinin telef olduğunu tespit etti.
AA / Bilal Altıok - Güncel