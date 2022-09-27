Son dakika gündem: BM Özel Temsilcisi, Umman Dışişleri Bakanıyla 'Yemen'deki ateşkesi' görüştü

Son dakika haberleri: Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemen'deki ateşkesin devamına ilişkin çabaları ele aldığı bildirildi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemen'deki ateşkesin devamına ilişkin çabaları ele aldığı bildirildi.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Busaidi ile BM yetkilisi Grundberg, Umman'ın başkenti Muskat'ta bir araya geldi.

Yemen'deki ateşkesin devam etmesi için sarf edilen çabalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede ayrıca Yemen halkının güvenlik ve istikrar konusundaki taleplerinin gerçekleştirilmesi konusu ele alındı.

BM Özel Temsilcisi Grundberg dün Suudi Arabistan'da Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Yemen'de ateşkesin uzatılması ve genişletilmesi çabalarını görüşmüştü.

Söz konusu görüşme Yemen'de ateşkesin sona ermesine 5 gün kala gerçekleşmişti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren süren ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.