Son dakika gündem: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Edinilen son dakika haberine göre ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Malatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Dursun G. yönetimindeki 44 ACU 343 plakalı otomobil, Durmuş Y.'nin kullandığı 44 BE 683 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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