Son dakika haberi... Bir kişinin kavgada silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı
Güncel Haberler
Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin silahla başından vurularak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin silahla başından vurularak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.
Dağlıoğlu Mahallesi'nde, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Şeyhmus D, başından vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis olaya karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan Şeyhmus D'nin vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Güncel