Son Dakika! Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı kategoride aranan Türkiye'deki en üst düzey terörist sarı torbada

Son dakika! Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi. Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda kırmızı kategoride aranan "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"ARTIK SARI TORBADA"

Soylu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Durmak yok! Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada! Kahraman Jandarma'mıza tebrikler"

BAKANLIK DA BİLGİ VERDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da operasyon hakkında bilgi verildi. Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığına ait unsurlarca 7 Mart tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında, 22 Ocak tarihinde Şırnak Besta Giresinumu Bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, yurt içindeki en üst düzey terörist olan kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi.