Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem! Çanakkale ve çevresi şiddetli sallandı

Son dakika: Ege Denizi'nde Ayvacık açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Çanakkale olmak üzere çevredeki illerde de hissedildi.

Ege Denizi'nde, Midilli Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin yanı sıra İzmir'den de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

ÇANAKKALE VE ÇEVRESİ SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Midilli Adası açıkları olarak saptadığı deprem saat 09.39'da oldu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,92 kilometre uzaklıkta, yerin 10.75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

ART ARDA DEPREMLER

Bu sabah saatlerinde de aynı bölgede 5, 3.9 ve 4 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.52'de, merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."