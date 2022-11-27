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Son dakika! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

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Son dakika! Geçtiğimiz hafta 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Düzce'de artçılar devam ediyor. AFAD saat 06.57 itibarıyla Düzce'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, İstanbul, Bolu ve Sakarya gibi illerde de hissedildi.

Düzce'de geçen hafta 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve sarsıntı İstanbul, Ankara gibi megakentlerde de büyük korku yaratmıştı.

Artçı sarsıntıların devam ettiği Düzce'de bu sabah 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin 9,52 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Kandilli ise saat 06.57 itibarıyla yaşanan depremin büyüklüğünün 4.6, merkez üssünün Döngelli-Çilimli olduğunu açıkladı.

İstanbul dahil olmak üzere depremi hissedip yataklarından fırlayan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşadıkları paniğe dair yorumlarda bulundu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul Deprem Düzce AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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