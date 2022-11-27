Son dakika! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Son dakika! Geçtiğimiz hafta 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Düzce'de artçılar devam ediyor. AFAD saat 06.57 itibarıyla Düzce'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, İstanbul, Bolu ve Sakarya gibi illerde de hissedildi.

Düzce'de geçen hafta 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve sarsıntı İstanbul, Ankara gibi megakentlerde de büyük korku yaratmıştı.

9,52 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Artçı sarsıntıların devam ettiği Düzce'de bu sabah 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin 9,52 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

MERKEZ ÜSSÜ DÖNGELLİ-ÇİLİMLİ

Kandilli ise saat 06.57 itibarıyla yaşanan depremin büyüklüğünün 4.6, merkez üssünün Döngelli-Çilimli olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYAYA DA YANSIDI

İstanbul dahil olmak üzere depremi hissedip yataklarından fırlayan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşadıkları paniğe dair yorumlarda bulundu.