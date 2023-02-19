Son Dakika! Depremden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 131 şüpheli tutuklandı

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu bölgelerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 131 şüpheli tutuklandı.

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

5 KİŞİ YURT DIŞINDA

Şimdiye kadar 432 şüpheli arasından 131 kişi tutuklandı. Adli kontrol ile serbest bırakılanların sayısı 127 iken yurt dışında olduğu tespit edilen kişi sayısı ise 5 olarak belirtildi. 54 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca 28 zanlı hakkında yakalama kararı, 57 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Halen 2 kişinin ise "şüphelilik vasfı" değerlendiriliyor.

GAZİANTEP'TE 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle İslahiye ilçesinde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu çerçevede gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.