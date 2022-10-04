Son dakika haberi... Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü Güncel Haberler Son dakika haberler... Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör, hayatını kaybetti. Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör, hayatını kaybetti. Ahmet Yurttaş'ın (65) kullandığı iş makinesi, Işıklı Mahallesi'nde yürütülen dere ıslah çalışması sırasında devrildi. Operatör, iş makinesinin altında kaldı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yurttaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge Işıklı Mahallesi Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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