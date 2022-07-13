Son dakika... Datça'da orman yangını (4)

ALEVLERİN ULAŞTIĞI DATÇA-HAYITBÜKÜ SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkın orman yangınında alevler, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle deniz yönünde ilerlerken, alevler Datça-Hayıtbükü sahil yoluna ulaştı. Yol trafiğe kapatılırken, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yol kenarlarındaki ağaçlar, alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle devrilip, kaldırılarak, emniyet şeridi oluşturuluyor. Karadan müdahaleler, alevlerin yolun her iki tarafına da sıçraması nedeniyle güçlükle yapılabiliyor. Alevlerin aynı hızla devam etmesi durumunda Avlana bölgesi ve Hayıtbükü Koyu'na kadar ilerleyebileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki orman yangınını yerinde incelemek üzere yangın bölgesine harekete etti. Bakan Kirişci'nin saat 18.00'de bölgeye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),