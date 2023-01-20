Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim kanunu tartışmalarına yanıt: Yetkinin kimde olduğunu bilemeyecek kadar cahillerin eline kaldık

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında seçim kanunu tartışmalarına yanıt verdi. Erdoğan, "Seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilemeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanı 60 gün önce ilan edebilir. Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçim olur." dedi.

Türkiye önümüzdeki seçimlere odaklanmışken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret etmesi gündemi hareketlendirdi. 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Bu ifadeler sonrası seçim tarihinin 14 Mayıs olacağı konuşuldu.

Bu açıklamanın ardından sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Seçimin bu tarihte yapılması için 2 seçenek bulunuyor: Ya Meclis kararı alınacak ya da Cumhurbaşkanı karar verecek. Ancak Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı Meclis kararı için yeterli değil.

"CUMHURBAŞKANI 60 GÜN ÖNCEDEN BU İŞİN İLANINI YAPAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararı alması beklenirken bugün cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hukuk farklı bir şey, guguk farklı. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da Yüksek Seçim Kurulu kronolojik yapıyı çalıştırır. Ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın 10'unda. Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa, o gün seçim günüdür. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. Ama 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır." dedi.

"YUNAN BAŞININ ÇARESİNE BAKACAK"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları da sorulan Erdoğan, "Miçotakis'in sözleri, bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Gerek Lozan'ın gerek adalarla ilgili yaklaşım tarzının Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Adaların silahlandırılması gibi bir şey yoktur. Gerek Lozan gerek diğer anlaşmalara ters adımlar atmakta. Gereken adımları biz vakti saati geldiğinde uluslararası toplantılarda söylüyoruz. Bunlar da başlarının çaresine bakacaklar." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN BARAJLAR YAPMALARI GEREKİR"

Bir muhabirin kuraklıkla alakalı sorduğu soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı, şunları söyledi: "DSİ barajlarla çözme yoluna gider. Büyükşehirlerde de büyükşehir belediyeleri barajlar yaparak önlemini alır. Bunlar anlık adımlar değil. Büyükşehirlerde de belediyeler sorumludur, barajlar yapmaları gerekir. Birçok insanın karşı çıkmasına rağmen Yusufeli Barajı'nı yaptık. Kısa sürede devreye girecek. Bu barajlar sıkıntılı anları gidermeye yönelik adımlarımızdır."