Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı - Fatih Turan - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre CİNAYET ANI KAMERADATrabzon'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev'in çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev tarafından tabancayla başından vurulduğu anlar, iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
TRABZON (DHA) - CİNAYET ANI KAMERADA
Trabzon'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev'in çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev tarafından tabancayla başından vurulduğu anlar, iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir süre masada oturan Elvin Umayev'in ayağa kalkarak, belinden çıkardığı tabancayla eşi Elvin Umayev'in başına ateş ettiği görüldü. Cinayetten sonra bir süre parkta yürüyen cinayet zanlısı, polisler olay yerine geldiğinde ellerini kaldırarark teslim oldu.
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Güncel