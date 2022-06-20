Son Dakika! Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı geliyor - Haberler

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Son Dakika! Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı geliyor

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin kişiye askerlik affı sağlayacak 20 maddelik kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirtti. Ünal, "Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak. Yoklama kaçağı, bakayalar bedelli askerlikten yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Yoklama kaçağı ve bakayaların bedelli askerlikten faydalanabilmesi için düzenlenen affın detayları belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifini TBMM'ye sunuyoruz. 20 maddelik teklifimizi hazırladık. Yoklama kaçağı, bakayalar bedelli askerlikten yararlanacak. Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız." dedi.

En merak edilen konulardan birine de değinen Mahir Ünal, bedelli askerlik ücretine ilişkinse "Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ünal açıklamalarına şöyle devam etti: "Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini 70'e çıkartmıştık. Bu düzenlemeyle Genelkurmay Başkanı görev süresini yani yaş haddini 72'ye çıkartıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik için getirilecek affı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Erdoğan "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Bedelli askerlik 2022 Mahir Ünal AK Parti Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Cengiz Özen:

Ne güzel ülke. Her şeye af geliyor.

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Ayaz Karahanlı:

biz yaptıgımızda hem yil uzundu hemde eziyetti şimdi bedelli çıkardınız yapanların hakkı yendigini düşünüyorum.

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