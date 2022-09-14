Son Dakika | Azerbaycan şehitlerini uğurluyor Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri, son yolculuklarına uğurlanıyor. Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri, son yolculuklarına uğurlanıyor. Çatışmalarda şehit düşen Astsubay Sebuhi Ahmedov, Bakü'deki şehitlikte defnedildi. Ailesi olmadığı ve yetimhanede büyüdüğü öğrenilen Ahmedov'un cenazesine binlerce kişi katıldı. Güncel Kaynak: AA / Resul Rehimov Ermenistan Azerbaycan Güncel Haberler Son Dakika

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