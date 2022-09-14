Son Dakika | Azerbaycan şehitlerini uğurluyor
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Gelen son dakika haberine göre Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri, son yolculuklarına uğurlanıyor.
Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri, son yolculuklarına uğurlanıyor. Çatışmalarda şehit düşen Astsubay Sebuhi Ahmedov, Bakü'deki şehitlikte defnedildi. Ailesi olmadığı ve yetimhanede büyüdüğü öğrenilen Ahmedov'un cenazesine binlerce kişi katıldı.
Kaynak: AA / Resul Rehimov - Güncel