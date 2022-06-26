Son Dakika | Aydın'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 80 yaşındaki kişi hastanede öldü - Haberler

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Son Dakika | Aydın'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 80 yaşındaki kişi hastanede öldü

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Son Dakika | Aydın'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 80 yaşındaki kişi hastanede öldü

Son dakika haberler: Aydın'ın Didim ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 80 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 80 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Altınkum Mahallesi'nde denize giren Haydar Koç'un suda çırpınmaya başladığını gören çevredekiler, olaya müdahale etti.

Denizden çıkarılan Koç, sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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