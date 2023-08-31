Son Dakika! Ataşehir'de otobüsteki kadınların fotoğrafını çekerken yakalanan şahıs tutuklandı

Ataşehir'de bir belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken ve tepkiler üzerine akılalmaz bir savunma yapan şahıs, İstanbul Anadolu 6.Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan tutuklandı.

DİĞER YOLCULAR FARK ETTİ

Olay, Ataşehir'de bir belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs otobüs içerisinde kadın yolcuların gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Durumu fark eden yolcular şahsa tepki gösterdi.

AKILALMAZ SAVUNMA

Yakalanan şahıs "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" derken, olay yerine polis çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLALDEN TUTUKLANDI

Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından tepkilerin odağına yerleşen şahıs, İstanbul Anadolu 6.Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan tutuklandı.