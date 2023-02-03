Son Dakika: Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Üç başkan yardımcısı dahil 28 şüpheli gözaltında

Son dakika: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. 'Şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacak.