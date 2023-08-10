Üye Girişi
Haberler

Son Dakika: Türkiye beşik gibi sallanıyor! Diyarbakır'ın ardından bir deprem de Antalya'da

Güncel Haberler

Son dakika: Saat 15:25'te Diyarbakır'da yaşanan 4.2'lik sarsıntının ardından, Antalya'da da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Önce Diyarbakır'da 4.2, ardından da Antalya'da yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremler korkuttu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre, saat 15:25'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16 kilometre derinliğinde olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Son Dakika: Türkiye beşik gibi sallanıyor! Diyarbakır'ın ardından bir deprem de Antalya'daDiyarbakır depremi detayları

BİR SAAT SONRA BU KEZ ANTALYA SALLANDI

Korkutan sarsıntının etkisi daha geçmeden, bir deprem haberi de Antalya'dan geldi. Saat 16:16'da Gazipaşa ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Son Dakika: Türkiye beşik gibi sallanıyor! Diyarbakır'ın ardından bir deprem de Antalya'daAntalya depremi detayları

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Antalya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (7)

Mustafa Yaşar:

Dünya zulümle doldu. Kıyamet kopsun diye dua etmeye başladım.

Cevap Yaz28Yayından Kaldır
Hakan Arslanoglu:

Yer zemin fena ısındı yerin altı enerjiyle doldu. bu nedenle fay hattı da ısındığından bazen harekete geçiyor.

Cevap Yaz16Yayından Kaldır
Nevzat Grgn:

Vatansever, Emlakçı ve ev sahiplerine söyleyelim kiralar a zam yapsınlar paraya para katsinlar.Allah daha ne kadar uyarı yapacak bilinmez.

Cevap Yaz727Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title