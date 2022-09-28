Son dakika! AYM, CHP'nin Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini reddetti

Son dakika! CHP, 7393 sayılı kanunun seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti. Konuyu bugünkü gündem toplantısında değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

AYM Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini bugünkü toplantısında ele aldı.

ESASTAN GÖRÜŞEREK KARARA BAĞLADI

Genel Kurul, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.

CHP BAŞVURMUŞTU

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.